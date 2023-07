Spezia | Macia | «Vogliamo tornare subito in A | su Alvini…»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Eduardo, chief football operations dello, ha parlato dopo la retrocessione in Serie B dei liguri Eduardo, dirigente dello, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Dopo i momenti duri per la retrocessione, abbiamo la motivazione al massimo per cominciare questo progetto ripartendo dal nuovo mister Massimiliano Alvini, una persona scelta per guidare la squadra verso il nostro obiettivo.in Serie A e farlo come una società di Serie A. Oggi è il giorno del mister, è il giorno per cominciare a conoscerci e lo ringraziamo per averci scelto. A fine luglio l’80% della squadra deve essere già pronta, poi in ambito di mercato possono esserci sorprese, ma i tempi sono quelli. Non si possono cambiare 7-8 giocatori il 30 agosto altrimenti perdi ...

Non si può definire ancora contestazione, ma poco ci manca. Di certo, gli ultras dello, a poco più di una settimana dalla retrocessione sancita nello spareggio con il Verona, ...Eduardo...Sono tre i profili principali che il duo- Melissano sta valutando come allenatore: Marco ...

Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Alvini come nuovo allenatore dello Spezia, è intervenuto anche il Chief Football.