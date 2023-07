Spagna u21-Inghilterra u21 | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ultimo atto dei Campionati Europei di categoria con la finaleu21-u21 che si terrà sabato 8 luglio 2023 a Batumi, in Georgia, alle ore 18. Si affrontano le due squadre giovanili più forti del continente per cui si preannuncia grande spettacolo.U21-U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli iberici sono arrivati primi nel Gruppo B avendo chiuso a 7 punti, a pari merito con l’Ucraina ma con una migliore differenza reti. Hanno vinto 3-0 contro la Romania, 1-0 contro la Croazia, e pareggiato contro i loro diretti avversari nel girone. Ai quarti di finale hanno eliminato la Svizzera ai tempi supplementari per 2-1, mentre in semifinale hanno travolto l’Ucraina(5-1). Gli inglesi hanno vinto il loro girone a punteggio pieno battendo per 2-0 la Repubblica Ceca, per 2-0 l’Israele e ...