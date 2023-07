Spaccio di droga a Benevento | 46enne rimesso in libertà

Leggi su anteprima24

Era stato arrestato il 5 di luglio, dai Carabinieri diperché ritenuto responsabile didi sostanza stupefacente e, per questo, condotto presso la Casa Circondariale di. L'accusato era Alfredo Mucci di 46 anni. Oggi all'esito dell'udienza di convalida, dopo i chiarimenti offerti dall'indagato e delle argomentazioni difensive addotte dal difensore avv. Antonio Leone, ha inteso rimettere inil Mucci per i fatti in contestazione, disattendendo la richiesta di custodia in carcere avanzata dal Pubblico Ministero, avendo ritenuto insussistente la gravità indiziaria, posta a fondamento dell'arresto.