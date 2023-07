Sospiro di sollievo | Giuseppe Albini è stato ritrovato in provincia di Campobasso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStoria col lieto fine., conosciuto da tutti come ‘Peppino’, èquesta sera indi, a Ripalimosani. Undiper la famiglia dell’uomo e per l’intera comunità di Pontelandolfo per le sorti dell’uomo che aveva fatto perdere le tracce di sè da questa mattina. Una macchina che si è messa in moto immediatamente, insieme alle autorità, per andare alla ricerca di. E questa ha avuto buon esito con il ritrovamento alla fine di questa giornata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.