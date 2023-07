Sono tornati i maxi vitalizi per gli ex senatori

(Di venerdì 7 luglio 2023) Come per magia, al Senato tornano lepensioni parlamentari, quelle che più spesso vengono chiamate "o". Il taglio imposto 5 anni fa sulla spinta del Movimento 5 stelle non esiste più. Al Senato è stato di fatto cancellato. Con una sorta di blitz, mercoledì 5 luglio, durante l'ultima...

I dischi di coppia. Parola di Irama e Rkomi che, nel periodo più caldo dell'anno simessi insieme, per dare vita al primo album insieme dal titolo No Stress (Warner / Island Records). Amici, compagni ...In prospettiva, i traderin modalità risk - off sul breve termine . Il popolare trader Jelle ha evidenziato come i valori dell'indice di forza relativa (RSI) abbiano chiuso il ciclo sui ...Nel 2022 quasi un quinto dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e non... OCCUPAZIONE Con riferimento agli occupati tra 15 e 64 anni, ad aprile del 2023 si èai livelli ...

Bleach Thousand-Year Blood War: gli Shinigami sono tornati WIRED Italia

Sei ricoverati per fratture e traumi vari: il bilancio del primo giorno di festeggiamenti a Pamplona è angosciante.È l'incontro di due amici, che insieme tracciano una nuova strada inaspettata. No Stress è il disco della settimana ...