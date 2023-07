“Sono autonomista per nascita e per convinzione” | parola di Salvini

Condividi su: ROMA - 'per nascita e per convinzione,convinto che il territorio sappia spendere presto e bene'. Ad affermarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ...per nascita e per convinzione,convinto che il territorio sappia spendere presto e bene". "Non voglio dire che lo avevo detto, anche se una certa esperienza come sindaci la ...Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, parlando all'evento Anci - Missione Italia 2021 - 2026 Roma, 6 lug. 'per nascita e per convinzione,convinto che il territorio sappia spendere presto e bene'. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, parlando ...

Fitto rassicura i sindaci: «Non si toccano i fondi del Pnrr già assegnati» Il Sole 24 ORE

La risposta del Governo all'Anci che aveva rivendicato il 91% di risorse già impegnate. Salvini va oltre: «Nella revisione più soldi ai Comuni» ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) - 'Sono autonomista per nascita e per convinzione, sono convinto che il territorio sappia spendere presto e bene'.