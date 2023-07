Sondaggio | Secondo te Micol è stata l’artefice della lite tra Daniele e Oriana? VOTA

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 7 luglio 2023)le dichiarazioni di, qualcuno non si è comportato da amico sincero durante lacon. I fan hanno ipotizzato cheabbia fomentato la situazione, ma al momento non ci sono conferme. Unviene proposto per conoscere il parere degli utenti Un pettegolezzo sta scuotendo il mondo del gossip, coinvolgendo due personaggi famosi:Dal Moro eIncorvaia. Dopo la diretta Twitch di, sono emerse speculazioni sul coinvolgimento negativo didurante le serate in Sardegna, durante le quali è scoppiata la notatraMarzoli.le ultime dichiarazioni rilasciate da ...