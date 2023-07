(Di venerdì 7 luglio 2023) Potrebbersi per l’lache porta a Yanncome secondo portiere in vista della prossima stagione. Per il, infatti, resta l’legata a ManuelZIONE – Oltre a Trubin, l’pensa anche a Yannper rivoluzionare la porta dopo André Onana e Samir Handanovic. Lache porta all’estremo difensore svizzero, però, rischia di rivelarsi piùta del previsto. Ilinfatti deve ancora fare i conti con la grana Manuel, che resta ai box dopo l’ultimo grave infortunio subito. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport Germania, il suo ...

Sommer, si complica la pista Inter: incognita Neuer per il Bayern Monaco Inter-News.it

Per sostituire Onana, i nerazzurri vorrebbero piazzare ben due colpi più uno per sostituire Cordaz come terzo portiere. Il Manchester United sta spingendo nelle ultime ore per Onana e l’Inter ha l’obb ...Per Sommer il Bayern Monaco chiede cinque milioni, per Trubin lo Shakhtar Donetsk quindici ma si punta a chiudere a dieci essendo in scadenza fra un anno I due sostituti, secondo Sport Mediaset, sareb ...