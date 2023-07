Sollevamento pesi | Greta De Riso è la nuova campionessa europea U17 nei 59 kg! Tre ori e tre record per l’azzurra

(Di venerdì 7 luglio 2023) La sesta giornata dei Campionati Europei Youth di2023 si è aperta con il botto per l’Italia in quel di Chisinau (in Moldavia), grazie alla fantastica prestazione diDenella categoria fino a 59 kg. L’unica azzurrina in gara oggi ha demolito la concorrenza, facendo l’en plein di ori a disposizione e riscrivendo tutti i nuovicontinentali Under 17. La sedicenne romana, grande favorita della vigilia, ha disputato una competizione praticamente perfetta con cinque alzate valide su sei conquistando il primo titolo internazionale giovanile della carriera in un grande evento. Impressionante in particolare il suo miglioramento nell’esercizio di strappo, in cui ha portato da 81 a 89 kg il suo primato italiano Youth. Bella gara anche nello slancio, con due prove valide a 102 e ...

