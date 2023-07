Soldini secondo alla Transpacific Yacht Race

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Alle 8:58 ora locale (18:58 Utc; 20:58 ora italiana) di giovedì 6 luglio Giovannie l’equipaggio di Maserati Multi70 hanno tagliato il traguardo della 52a edizione della(Transpac) in seconda posizione dietro al Mod70 Orion, con skipper Justin Shaffer, che si è aggiudicato la Line Honours, terminando la regata alle 2:48, ora locale, con un tempo di 4 giorni 17 ore e 48 minuti e un margine di vantaggio di 6 ore”. Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese con una nota. Il team a bordo con, composto da Guido Broggi (Ita), Oliver Herrera Perez (Esp), Francesco Malingri (Ita), Francesco Pedol (Ita), Matteo(Ita) e Lucas Valenza-Troubat (Fra), era partito da Los Angeles sabato 1 luglio alle 11:55 ora locale (18:55 Utc; 20:55 ora ...

"Alle 8:58 ora locale (18:58 Utc; 20:58 ora italiana) di giovedì 6 luglio Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 hanno tagliato il traguardo della 52a edizione della Transpacific Yacht Ra ...