(Di venerdì 7 luglio 2023) I Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti, nella mattina di venerdì 7 luglio alle 10.30, per un incidente stradale travettura e unsulla via Provinciale in via Cascina Secchi nel comune di. La, conducente dell’auto, è stata liberata dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stata affidata alle cure mediche del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Treviglio.

- - > Meloni con il Guardasigilli Nordio - Ansa . Un filo diretto palazzo Chigi - via Arenula e unalinea: abbiamo superato ogni limite, ora il governo non perderà più nemmeno un minuto sulla riforma della giustizia . È un altolà deciso. Meloni e Nordio sono decisi. A dire ai magistrati di "non ...... anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, Palazzo Chigi alimenti un pericolosotra ... 'Questa commissione per come è stata delineata ha come unica efinalità quella di fare un ...... al momento è in corso di notifica larichiesta di proroga delle indagini (stilata in base ... anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, Palazzo Chigi alimenti un pericolosotra ...

Sola, scontro tra un’auto e un camion: ferita una donna BergamoNews.it

Asse Palazzo Chigi-via Arenula: basta fuga di notizie. E Nordio "bacchetta" il giudice sul caso Delmastro: imputazione coatta è irragionevole ...È scontro aperto tra governo e magistratura, dopo la velina di Palazzo Chigi che accusava le toghe di fare opposizione ...