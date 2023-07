Soccavo | sorpresi con la droga | arrestate due persone

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)con la, arrestati due napoletani di 20 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti Mercoledì mattina gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via Vicinale Croce Piperno adove hanno trovato due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri di sostanza stupefacente. Gli operatori li hanno bloccati rinvenendo nell’appartamento 41 involucri contenenti circa 160 grammi di marijuana, 43 involucri contenenti circa 230 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione, 3 macchine per il sottovuoto, diverso materiale per il confezionamento dellaed una pistola ...