SKY | Faraoni-Napoli | ci sono conferme Spunta un retroscena con Simeone

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilpensa a Davidedel Verona come vice di Lorenzo.una strana coincidenza con il Cholito. Calciomercato. Ilè pronto a fare mosse significative nel calciomercato estivo. Le ultime notizie indicano che Davide, il capitano dell’Hellas Verona, potrebbe essere in procinto di unirsi alla squadra partenopea come vice di Di Lorenzo. Dopo la partenza di Kim, un pilastro della difesa delnella stagione 2022-23, la squadra è alla ricerca di rinforzi per la sua retroguardia., 31 anni, terzino destro del Verona, è l’ultima opzione considerata per rafforzare la difesa del. Il giocatore è apprezzato come possibile sostituto del capitano, Di Lorenzo, nel caso ...

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Napoli cederebbe Zanoli per far spazio a Faraoni.Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Napoli sta pensando a Faraoni del Verona come vice Di Lorenzo.