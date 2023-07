Si tuffa dal ponte sul Navigli e posta il video sui social. A rischio multa

La bravata è stata ripresa e pubblicataprofilo Facebook "Welcome to Favelas". Non è un caso isolato: sono numerose le segnalazioni di bagni non autorizzati 7 luglio 2023Il bilancio ligure vede 132 […] Cronaca La Spezia e provincia Ameglia, siin mare e si ... i […] Navigazione articoli Ventimiglia, ordinanza anti alcool firmataSindaco Di Muro... sulle alture sopra Saint Tropez, una giovane coppia ozia intorno a una piscina, si, si ... maestosa irraggiungibilità si trova al Grand Hotel Quisisana, foderatoblu ebianco della ...

Roma, si tuffa dal pedalò e scompare nell'acqua, disperso 19enne nel lago di Bracciano: «Angelo è sparito» Corriere Roma

Rischia una multa l’uomo che si è tuffato da un ponte sul Naviglio a Milano e ora oltre a mettere a rischio la propria incolumità potrebbe ...A Borgo Tuffo di Cocconato prende il via oggi ... di tutte le serate insieme ad altre specialità come antipasti, agnolotti e dolci, musica dal vivo, a birra artigianale e cocktails. Tutte le sere sarà ...