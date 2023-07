Si dimettono nove consiglieri | cade giunta nel Casertano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva il commissario prefettizio a Macerata Campania, comune della cui consiliatura si è chiusa in anticipo per le dimissioni dicomunali, la maggioranza dell’assise civica. Una decisione che ha mandato a casa il sindaco Stefano Cioffi, che era al secondo mandato, eletto nell’ottobre 2020. Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha disposto la sospensione del Consiglio comunale in attesa che il ministero dell’Interno si pronunci sulla proposta di scioglimento, e ha nominato commissario il vice-prefetto in servizio a Caserta Savina Macchiarella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

