Si complica l’affare Kilman | il giocatore si allontana dal Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tra i tanti nomi fatti per il dopo Kim, quello diè quello che sembra convincere maggiormente il, ma la trattativa per arrivare al centrale si fa sempre più in salita. Ilha urgentemente bisogno di un centrale difensivo per ricoprire la grande falla lasciata dopo l’addio di Kim. Il difensore sudcoreano, infatti, nei prossimi giorni verrà annunciato dal Bayern Monaco, che ha deciso di pagare la clausola rescissoria valida nei primi quindici giorni di luglio. Il nome preferito dalla dirigenza partenopea per sostituire l’ex Fenerbahce è quello di Max, duttile centrale inglese, classe 1997, attualmente in forza al Wolverhampton. Sirene inglesi Il prezzo per il cartellino difissato dagli inglesi è molto alto: la prima offerta di De Laurentiis di 30 milioni è stata ...