“Sfumature scorrette” | pièce teatrale controcorrente

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/lenzi completo.mp4 La Ripartenza 2023, la kermesse ideata da Nicola Porro e arrivata alla sua quinta edizione, si è aperta con una. Sul palco del teatro Petruzzelli di Bari, “” a cura del giornalista e scrittore Massimiliano Lenzi e dell’attrice Sarah Biacchi. Rivivi qui tutta la loro esibizione dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari. Per conoscere tutta la programmazione di domani sabato 8 luglio, clicca qui. Per approfondire “Non dire ca**”, “E allora Picazz*”. E giù risate alla Ripartenza “Serve amore per il Paese”. Segreti e prospettive tra lusso e cultura L'articolo proviene da Nicola Porro.