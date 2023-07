Sfuma il colpo a centrocampo | destinazione a sorpresa per l’obiettivo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sogni in frantumi per il Napoli ed i propri tifosi, dopo l’approdo ufficiale da parte delnel nuovo club. Fatica ad ingranare il mercato del Napoli, cui counter di acquisti è ancora fermo a zero. La società azzurra non ha infatti spinto minimamente sull’acceleratore per nessuno dei nomi presente sulla lista degli obiettivi, venendo dunque beffata d’improvviso nella corsa al calciatore. Il giovane prospetto nonché possibile pupillo di Garcia si è difatti ufficialmente accasato al nuovo club d’appartenenza. Niente Napoli, Le Fee va al Rennes Prospetto interessante del calcio europeo, Enzo Le Fee era finito nella lista di obiettivi targata Napoli dopo la splendida stagione vissuta in Ligue 1. Con la maglia del Lorient infatti, il francese ha collezionato ben 5 gol e 5 assist in 35 partite nell’annata appena conclusa, dando dimostrazione delle proprie abilità ...