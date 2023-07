Serie D | la Viterbese potrebbe non iscriversi al prossimo campionato

(Di venerdì 7 luglio 2023) Problemi per lacon l’iscrizione aldiD. Il club di Viterbo, retrocesso nell’ultimodiC rischia seriamente di non essere protagonista nella stagione 2023/24. “Ci è stato comunicato per le vie brevi, direttamente dal Sindaco Frontini e dall’assessore Aronne , che non firmeranno il nulla-osta di disponibilità del campo di gioco per la prossima stagione – ha comunicato il club gialloblù – a poche ore dalla scadenza federale dell’iscrizione non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale e questo rende praticamente impossibile trovare un campo di calcio alternativo. Questo significa, che pur avendo pagato tutti gli stipendi, pur avendo saldato tutto il dovuto, e pur avendo rispettato tutti gli adempimenti previsti, il club non ...

... che pur essendo militante nell''Eccellenza' aspira 'sostituire' lain tutto e per tutto. ... ma per l'impossibilità iscriversi in tempo al campionato diD. Conclusione. A Viterbo, lo '...Fioccano le reazioni: 'Ma Bonucci non potrebbe finire la carriera nella sua. Come d'... prendere poi Laporte ha ancora meno senso con già 4 centrali x giocare solo laA' e poi: ' un ......lunghissima cena 'Terzo Tempo" su via Marconi organizzata dall' Union Rugby VITERBO - Ricca... Ma l'estatenon si ferma alla musica, una selezione di spettacoli al Teatro Romano di ...

Viterbese, Romano getta la spugna: “Senza Rocchi non ci ... Corriere di Viterbo

La Us Viterbese 1908 fa presente che ieri ci è stato comunicato per le vie brevi, direttamente dal Sindaco Frontini e dall’assessore Aronne, che non firmeranno il nulla-osta ...Stamattina il patron ha pubblicato un comunicato sul sito della società sportiva e dopo pochi minuti lo ha rimosso (troppo tardi) VITERBO - L’incontro avuto ...