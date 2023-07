Serie B | Reggina non ammessa | il Lecco c’è

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo i dubbi e il caos dell’ultimo periodo, oggi è finalmente arrivata la sentenza ufficiale della FIGC sue Siena Dopo i dubbi e il caos dell’ultimo periodo, oggi è finalmente arrivata la sentenza ufficiale della FIGC sue Siena. Gli amaranto non sono stati ammessi al prossimo campionato diB, mentre invece ilci sarà. L’ultima sentenza, infine, riguarda il Siena che non parteciperà al prossimo campionato diC.

Le decisioni del Consiglio della Figc Il Lecco è stato ammesso inB, lae il Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. E' in sintesi la decisione del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi per esaminare tra l'altro anche i casi delle squadre ...... ha deciso di ammettere il Lecco inB, mentre ha respinto le richieste di, sempre per la B, e Siena per laC. I ricorsi die Siena dovranno essere presentati entro 48 ore ...Come era nelle previsioni, ai lombardi perdonato il ritardo nel formalizzare il via libera a giocare a Padova - Ora il Collegio di garanzia Lecco riammesso inB, fuori la, il cui posto sarà preso dal Brescia. Perugia fuori dalla possibilità del ripescaggio tra i cadetti. Questo il verdetto del Consiglio Federale, sulla base della relazione ...

Il Consiglio Federale ha riammesso la società lombarda, temporaneamente esclusa nei giorni scorsi in seguito alle criticità rilevate dalla Covisoc in merito alla domanda di iscrizione al campionato ca ...