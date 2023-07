Al termine del Consiglio Federale, che ha ammesso l'iscrizione del Lecco inB, ma non quella della Reggina, il presidente della Lega cadetta, Mauro, ha fatto il punto della situazione. Guarda il ...... ma l'unico principio è quello dell'intangibilità del format che ci ha dato grandi risultati e non può subire pregiudizi per fattori estranei alla Lega diB". Cosi Mauro, presidente ...... Mauro, che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: " Le regole sono quelle, ma in questo caso va considerato un fatto: se i playoff diC vengono fatti slittare di dieci ...

Serie B, Balata: "Ci saranno ricorsi, ma il nostro format non si tocca" La Gazzetta dello Sport

'Prendiamo atto del parere della Covisoc e aspettiamo', dice il numero 1 della Serie B ROMA (ITALPRESS) - 'Noi abbiamo aderito alle risultanze ..."Ricorsi in Serie B Abbiamo aderito alle risultanze del parere della Covisoc. Ovviamente il principio che alimenta la Serie B è quello dell'intangibilità del format. Vi saranno dei ricorsi, ma questo ...