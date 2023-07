Serie A | l’Inter firma Frattesi per ‘dimenticare’ Brozovic

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-06 20:39:51 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: Eha impiegato pochissimo tempo per trovare il sostituto di Marcelo. Anche se l’italiano Davidenon sarà il nuovo ‘5’ della squadra, prenderà il suo posto nella squadra. Il nazionale azzurro arriva in un’operazione di trasferimento con obbligo di acquisto che si aggira intorno ai 30 milioni di euro contando che Mulattieri parte per il Sassuolo., titolare fisso nelle liste di Mancini (partente nell’ultima Nations League e autore del gol annullato alla Spagna), Era uno dei centrocampisti più apprezzati del ‘Calcio’. Oltre a Inter, lo volevano ingaggiare Roma, Milan e Juventus. Ma ha scelto. L’ex giovanile della Roma firmerà ...