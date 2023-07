Commenta per primo La LegaA ha diramato gli anticipi e posticipi delle prime quattro giornate dellaA e il presidente Lorenzoha commentato: 'Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazione delle giornate di campionato, raccogliendo un ampio ...... raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazione alle partite - spiega il presidente della LegaA, Lorenzo- . Oggi sono ...... non è mancata neanche una breve esperienza di calciatore professionista inC . Il primo ... Tra i suoi allievi, Pier Ferdinandoe Marco Follini , due degli eredi più importanti della DC ...

Serie A, Casini: “Abbiamo programmato il calendario in anticipo per i tifosi” Pianeta Milan

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'ufficialità della programmazione delle prime quattro giornate di campionato: "Dalla ...La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi fino alla quarta giornata di campionato, gli azzurri inaugureranno il campionato di sabato.