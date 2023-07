Serie A | anticipi e posticipi | il Napoli di sabato a Frosinone | anche contro Lazio e Genoa

(Di venerdì 7 luglio 2023)A. La LegaA ha diffuso la programmazione delle prime quattro giornate del prossimo campionato. Come ai Mondiali, la prima partita spetta alla squadra campione. Quindi ilaprirà la19 agosto alle 18.30, in concomitanza con Empoli-Verona. , in trasferta a. Il derby Inter-Milan, nel quarto turno, si giocherà16 settembre alle ore 18. Ecco, in dettaglio, tutto il programma. Prima giornata 19 agosto: 18.30(Dazn), Empoli-Verona (Dazn); 20.45-Fiorentina (Dazn), Inter-Monza (Dazn/Sky) Domenica 20 agosto: 18.30 Roma-Salernitana (Dazn), ...

La LegaA ha annunciato glie i posticipi delle prime 4 giornate del campionato diA 2023 - 2024 che si apre il 19 agosto. Questi tutti gli orari dei primi 4 turni di campionato. Prima ...Saranno Frosinone - Napoli e Empoli - Verona le due partite che daranno il via alla stagione 2023/2024 dellaA. Oggi la Lega ha diffuso il calendario die posticipi delle prime quattro giornate. I campioni in carica del Napoli scenderanno in campo per primi sabato 19 agosto alle 18.30 in casa ...A 2023 - 2024,e postici di prima e seconda giornata .A 2023 - 2024, la terza giornata e i primi big match .A 2023 - 2024,, postici e big match della quarta ...

Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 4^ giornata Sky Sport

Il divorzio può andare in scena ad agosto: il club è pronto a voltare pagina e a puntare forte su altri profili Il Milan riflette, in vista delle prossime operazioni di mercato. La stessa cifra… Leggi ...Il Napoli di Garcia apre il campionato alle 18.30, dopodiché giocherà in notturna le successive tre partite contro Sassuolo, Lazio e Genoa ...