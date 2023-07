Serie A 2023 2024 | doppia sfida andata e ritorno per il pareggio salvezza Spareggio scudetto resta in gara unica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nel Consiglio federale della FIGC che si è tenuto questa mattina sono state approvate alcune modifiche al regolamento dellaA. In particolare, su proposta della LegaA, sono stati definiti i criteri dello sper l’eventuale assegnazione delloe per la retrocessione inB. Per quanto riguarda lo, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo di campione d’Italia è assegnato tramite sda effettuarsi sulla base di unain casa della società meglio classificata, secondo i criteri della classifica avulsa, o nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all’ordine pubblico. In caso di parità al termine dei tempi ...

A meno di due mesi di distanza da quel concerto l'artista franco libanese torna nel nostro paese per unadi concerti del suo World Tourche nei prossimi giorni farà sei tappe in Italia all'......decisione di respingere il ricorso della Reggina non ammettendo la squadra alla prossimaB. "... 7 luglio...caratteristiche della nuovaHonor 90 News Smart Home Amazon Prime Day: iotty PLUS presenta i suoi prodotti in promo News XGIMI annuncia le sue promozioni in occasione di Amazon Prime Day...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...La programmazione di Jujutsu Kaisen è stata già rivelata per i primi due mesi, ma la serie durerà ancora per diverso tempo. Infatti, come annunciato a suo tempo, Jujutsu Kaisen stagione 2 è un 2-cour, ...