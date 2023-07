Sergio Perez | “Abbiamo avuto un paio di gare negative”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Partito fortissimo, come il suo compagno di scuderia Verstappen,ha attraversato un periodo condizionato da un piccolo calo. Ora come ora però pare che tutto sia tornato alla normalitá e il messicano é pronto a ripartire giá da oggi a Silverstone. Nel suo intervento in conferenza stampa ha reso note le sue condizioni fisiche e si é detto pronto a dare battaglia nel circuito britannico, conosciuto a tutti fin dalle categorie minori.: “Scorso weekend frenetico, speriamo in una gara piú tranquilla” Queste dunque alcune delle parole pronunciate dain conferenza e raccolte da GPblog: “Penso che sia possibile che siamo tornati alla forma che avevamo all’inizio della stagione. Penso chesoloundi ...