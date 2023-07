(Di venerdì 7 luglio 2023) Il leader 5 Stelle: "Noi l'avevamo aboliti nel 2028. Colpo di mano del centrodestra, sotto la maschera dei patrioti solo favori agli amici di Palazzo" “Misure contro il carovita, l’aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari. Il Consiglio di Garanzia del– composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle – ha ripristinatoper iri delle passate legislature. Un privilegio che il Movimento 5 Stelle aveva cancellato nel 2018”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe. “Proprio nell’ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di ...

Qualcosa nel racconto viene salvato dal presidente delche conferma l'incontro al mattino contenuto nella: 'Inoltre, incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie,...Non ha dubbi sull'innocenza di suo figlio Ignazio La Russa dopo ladi una 22enne per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache , come rivelato dal ...una nota il presidente del-......seconda carica dello Stato intervenendo sull'incontro riportato dalla stessa giovane nella- , la ragazza appariva assolutamente tranquilla ". "Sicura - dice ancora il presidente del-...

Senato, denuncia di Conte: "Ripristinati alla chetichella i vitalizi" Adnkronos

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha risposto con un comunicato alla notizie delle accuse rivolte da una 22enne al figlio di 19 anni, Leonardo ...Il presidente del Senato interviene sulla denuncia di una ragazza di 22 anni che punta il dito contro il 19enne: “Conto sulla Procura della Repubblica affinché faccia chiarezza” ...