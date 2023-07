Senato | Conte | ' colpo mano centrodestra | ripristinati alla chetichella vitalizi' **

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "Misure contro il carovita, l'aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari. Il Consiglio di Garanzia del Senato - composto per quattro membri su cinque da esponenti dele purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle - ha ripristinatoper i senatori delle passate legislature. Un privilegio che il Movimento 5 Stelle aveva cancellato nel 2018". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe. "Proprio nell'ultimo giorno utile ilha messo a punto questodi, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, ...

Il testo che è stato approvato con 172 sì, nessun no e quattro astenuti, passa ora al. Da ...: "Io vi accuso davanti al popolo italiano' Prima della votazione, che ha visto il sì anche di ...... riuniti compatti a difendere l'operato dell'allora premier Giuseppe, del M5s, e l'allora ministro della Salute Roberto Speranza, ora in quota Pd. La palla adesso passa al, che dovrà ......di quello che ha detto in', spiega il capogruppo leghista Riccardo Molinari , che assicura: 'La maggioranza difenderà il ministro Santanchè'. Covid, sì a Commissione da Camera. Pere ...

Ultimo'ora: **Senato: Conte, 'colpo mano centrodestra, ripristinati ... La Svolta

Il senatore, alle soglie dei 40 anni di mandato parlamentare, a Huffpost: "Il proliferare è assolutamente pernicioso, purtroppo sta diventando una ...La Camera ha approvato il testo di legge per istituire una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia durante il secondo esecutivo di Conte, a maggioranza Pd-Movimento 5 Stelle. Dalle inda ...