“Se siete in Veneto in vacanza | spero non siate astemi” | l’annuncio sul volo Ryanair Brindisi-Venezia scatena le risate dei passeggeri – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) A bordo deldi giovedì 6 luglio uno steward ha sicuramente rallegrato l’atmosfera: “Vi do un consiglio. Se avete la bilancia pesa persone a casa, la dovete buttare perché potreste avere brutte notizie per quanto riguarda la vostra autostima. Se invecevenuti qui inin, signori,tanto non, altrimenti incosa civenuti a fare?”. Applausi edeia bordo che hanno apprezzato la battuta al microfono dell’addetto all’assistenza (e chissà che qualcuno grazie all’ilarità generale non abbia anche dimenticato la sua paura di volare). L'articolo proviene da Il ...