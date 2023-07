Se la tendenza dell' estate per tenersi in forma è tenera e divertente

Leggi su amica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dai balletti di danza classica a quelli di Tik Tok. Eleonora Abbagnato e la figlia Julia condividono la passione per la danza. Sui palchi dei grandi teatri e tra le mura domestiche. L’ultima esibizione è sulle note di Ci pensiamo domani di Angelina Mango, allievaa scorsa edizione di Amici. Il video è stato pubblicato su Tik Tok proprio dalla étoile Eleonora Abbagnato ed è ad alto livello di tenerezza. Il trende star che ballano con le figlie su Tik Tok è in corso, fa molto disquisire e promette di essere il tormentone -insieme alle hit-2023. Le star che ballano con le figlie su Tik Tok @abbagnato.eleonora @Ju diabolic ? Ci pensiamo domani - Angelina Mango Non è la prima volta che mamma e figlia ballano sui social sulle note di una canzone estiva. Qualche settimana fa, Eleonora Abbagnato ...