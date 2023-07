Scontro tra governo-toghe | la tripletta incriminata Palamara | Magistratura ideologia dell' opposizione

(Di venerdì 7 luglio 2023) È scoppiata una nuova guerra. Una guerra tra scranni, che siano di legno - come quelli dei magistrati - o di velluto come quelli del. E che riaccende il dibattito, anzi lo, mai sopito tra politica e una giustizia accusata di essere "a orologeria". Sul tavolo tre episodi eclatanti, con altrettanti nominativi: Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Leonardo Apache La Russa (figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa). Tutti accusati, a diverso titolo, dalle, nell'ambito di una coincidenza temporale che fa inevitabilmente riflettere, come ha sostenuto il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino nell'intervento di questa mattina a Omnibus, su La7. Segui su affaritaliani.it

Il capodanno Gate Purtroppo però la lite ai casting non è stata l'unicaMax e Maria De Filippi: un altrosi è verificato durante il famoso Capodanno Gate . Maria De Filippi ha ammesso di ...Il dissingi due sta animando la scena rap italiana: saranno le loro pillole su Youtube a ... Nelloanche Damiano dei Maneskin La replica di Salmo non è tardata e il cantante sardo ha ...Senza casco , era su una motoun uomo e una donna e stava tornando a casa quando, per cause in corso di accertamento ma ... le telecamere del Comune riprendono lofra il Suv Lamborghini e la ...

Casal Palocco, in un video lo scontro tra Lamborghini e Smart: ecco la dinamica dell'incidente Fanpage.it

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra la sua moto e un'auto in via Ravano nel Comune di Pontecorvo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 7 lu ...In televisione abbiamo assistito a uno scontro veemente tra la maggioranza e l’opposizione di cui ora fanno parte sia l’ex Presidente Conte che l’ex Ministro Speranza. Le Commissioni d’inchiesta ...