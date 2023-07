Scontro governo-magistratura | tripletta incriminata Le toghe stanno ideologicamente con l' opposizione

(Di venerdì 7 luglio 2023) È scoppiata una nuova guerra. Una guerra tra scranni, che siano di legno - come quelli dei magistrati - o di velluto come quelli del. E che riaccende il dibattito, anzi lo, mai sopito tra politica e una giustizia accusata di essere "a orologeria". Sul tavolo tre episodi eclatanti, con altrettanti nominativi: Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Leonardo Apache La Russa (figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa). Tutti accusati, a diverso titolo, dalle, nell'ambito di una coincidenza temporale che fa inevitabilmente riflettere, come ha sostenuto il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino nell'intervento di questa mattina a Omnibus, su La7. Segui su affaritaliani.it

Governo, sfida alle toghe: riforma Giustizia per porre fine a anomalie Avvenire

E le fonti della Meloni portano il governo a difendere l’indifendibile, come i casi Santanchè e Del Mastro dimostrano. Si fermino. Il Paese non ha bisogno di questo clima e questo scontro, di questa ...Lo scontro tra palazzo Chigi e magistratura nell'intervista ad Huffpost. “Se scoppia un’altra guerra fra magistratura e politica, ci rimette la politica che ...