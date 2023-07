Scomparso da questa mattina | apprensione a Pontelandolfo per le sorti di Peppino Albini

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’ènella propria famiglia e nell’intera comunità diper Giuseppe, per tutti gli amici ‘’. L’uomo ha fatto perdere le tracce di sè da. Insolita un’assenza così lunga, tanto da aver subito destato la preoccupazione dei familiari e degli amici che ne hanno denunciato la scomparsa. Sulla pagina del Comune diè apparso un messaggio con la foto e le caratteristiche dell’auto con la quale si è allontanato. “Risultadail signor Giuseppe, per gli amici. Attiviamoci per ritrovarlo, chiunque avesse informazioni può scrivere alla pagina oppure contattare ...

Prematuramente, padre Fares ha accompagnato l'attuale vescovo di Roma con l'amicizia e la ...pace, tuttavia, va ben compresa. 'Vi lascio la pace dice Gesù , vi do la mia pace. Non ......durante un'escursione nella zona del Monte Baldy in California. "Siamo diventati grandi ...è la vita". La scomparsa di Julian Sands è stata denunciata lo scorso 13 gennaio dalla moglie ......nel 2023 . Nasce nel 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, e in ... Una puntualizzazione,, fatta più volte dal Cav nonostante sia solito chiamarla 'moglie' . ...

“Mio figlio Marcello scomparso, lo sogno da bambino” Livesicilia.it

"Risulta scomparso da questa mattina il signor Giuseppe Albini, per gli amici Peppino. Attiviamoci per ritrovarlo, chiunque avesse informazioni può scrivere alla pagina oppure contattare le autorità ...