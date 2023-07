Sciopero metalmeccanici | alta adesione anche a Bergamo | “Al Paese serve un rilancio industriale e occupazionale”

(Di venerdì 7 luglio 2023)dei lavoratori e delle lavoratrici allonazionale di 4 ore dei lavoratoridel Nord Italia (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche) proclamato oggi da Fim Fiom Uilm per il, l’occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte.l’nelle fabbriche è stata elevata: tra le altre, alla Brembo ha scioperato il 65% del personale (impiegati e operai), alla Evoca il 75%, alla Tenaris il 60%, alla Same l’80%, alla Lucchini il 75%, alla Exide hanno incrociato le braccia il 90% degli operai, il 95% nel Gruppo Mazzucconi, alla Schneider ...

Come Alleanza Verdi Sinistra porteremo in Parlamento le ragioni dello sciopero e le proposte dei metalmeccanici per un rilancio del settore industriale' conclude Magni.

PALERMO – Lunedì 10 luglio, per la seconda delle due giornate dello sciopero nazionale dei metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm, le tute blu delle aziende palermitane incroceranno le braccia per le ultime quattro ore. In provincia di Terni interesserà circa 7 mila lavoratori, tra grande industria, piccole e medie imprese e artigianato, lo sciopero nazionale unitario di quattro ore dei metalmeccanici.