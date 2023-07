Sciopero dei trasporti | sarà un venerdì nero |  a rischio bus | treni e metro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Quella di oggi,7 luglio,una giornata di "fuoco" per i pendolari e per chi si sposta utilizzando bus,. È scattato infatti lonazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Faisa Confail. I lavoratori incroceranno le...

...all'assemblea dell'inesistenza di un procedimento a suo carico mostrando il certificatocarichi ... imputato di fatti di terrorismo, durante lodella fame che lo stesso aveva condotto per ...ROMA Michele De Palma, segretario Fiom, lodi quattro oremetalmeccanici, proclamato da Fim, Fiom e Uilm per oggi al Nord e per lunedì al Sud, è una prova digenerale contro il governo "Per me, come nel modello tedesco, ......per gli spostamenti in città con i lavoratori del settore che incroceranno le braccia in fasce orarie differenti a secondaterritori. Verranno però rispettate le fasce di garanzia...

Sciopero, a Roma domani mezzi a rischio per 24 ore. Tutte le informazioni RomaToday

È scattato infatti lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Faisa Confail. I lavoratori incroceranno le braccia in orari diversi a seconda dei ...La protesta è stata indetta da Faisa Confail e riguarda tutto il comparto. Venerdì 7 luglio possibili stop, dunque, per autobis, tram, filobus, metro e ferrovie ex concesse ...