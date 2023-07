Schlein contro La Russa | «Disgustoso dare la colpa a chi denuncia» Lui replica | «Non accuso la ragazza | credo a mio figlio»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il caso di Leonardo Apache,del presidente del Senato Ignazio La, indagato per violenza sessuale ai danni di una giovane 22enne è un caso anche politico. La segretaria del Partito Democratico Ellyè intervenuta dopo le parole pronunciate dal numero uno di Palazzo Madama, in difesa del. «Trovoche il Presidente del Senato colpevolizzi una donna cheuna violenza», ha dichiarato la segretaria dem, a margine di un inpubblico a Enna. «Al di là delle responsabilità del– ha aggiunto – che sta alla magistratura chiarire, èsentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne cheno una ...

... o sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso', attacca la segretaria Pd Ellydopo l'intervento del presidente del Senato ...Ed è proprio su questi due punti citati da La Russa che la segretariatiene il punto: "Il Presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante ...La segretaria del Pd replica alle affermazioni di Ignazio La Russa che ha difeso il figlio accusato di violenza ...

Santanchè e Delmastro, Schlein: "Da Palazzo Chigi inaccettabili toni intimidatori contro magistratura" Adnkronos

Elly Schlein interviene dopo le parole pronunciate da Ignazio La Russa in difesa del figlio Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale. La Russa ha contestato i tempi della denuncia da parte della ...Hanno scatenato un bufera le parole del presidente del Senato sulla denuncia di una 22enne che accusa il figlio Leonardo di violenza sessuale ...