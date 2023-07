Schillaci cancella definitivamente il Covid | “Eliminiremo l’isolamento dei positivi”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il ministro della Salute, Orazio, annuncia che il governo è pronto a eliminaredi cinque giorni previsto per ial-19. “Adesso penso lo toglieremo, ma di fatto credo sia ampiamente inapplicato”, afferma il ministro a margine dell’Assemblea nazionale di Farmindustria.è quindi pronto a eliminare l’ultima (o quasi) restrizione rimasta sul. Il governo eliminerebbe l’ultimo paletto ancora esistente per chi contrae il coronavirus, ritenuto ormai non più una minaccia anche a livello globale.pronto aredeialLe parole diarrivano dopo la richiesta di Gabriele Milani, direttore ...

Schillaci pronto allo stop all’isolamento dei positivi ... secondo cui “è giusto adeguare le misure di controllo ma è molto sbagliato cercare di cancellare il Covid dalla memoria collettiva”. Il virus ...