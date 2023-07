Scherma paralimpica | Bebe Vio torna al trionfo | oro a Varsavia

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’Italia ancora protagonista alla tappa polacca di Coppa del Mondo: tre vittorie in altrettante gare perVio Grandis che trionfa ancora nella categoria B di fioretto femminile. Sempre dominatrice la veneta che, dopo Pisa e Nimes, supera tutte anche a. Nel turno da 16 si è imposta sulla britannica Moore per 15-3. Nei quarti di finale si è poi sbarazzata dell’atleta Tong, con il punteggio di 15-5. In semifinale ha invece battuto la cinese Rong Xiao con un netto 15-6, mentre in finale, ha avuto la meglio su un’altra atleta della Cina, Kang Su, 15-5. Una medaglia d’oro fondamentale anche in chiave qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La sciabola maschile si tinge invece d’argento con Gianmarco Paolucci. Il laziale ha battuto con il punteggio di 15-3 l’indiano Krishnaswamy nel tabellone da 32. Nel ...