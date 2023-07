Scherma | Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia Torna Arianna Errigo dopo la maternità! C’è Battiston

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’appuntamento è dal 22 al 30 luglio a Milano. Lamondiale si radunerà nel capoluogo lombardo per affrontare una rassegnata iridata importante anche per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi.i grandi risultati nelle competizioni continentali a Plovdiv e Cracovia, la selezione italiana ha grandi motivazioni per fare molto bene nella manifestazione in casa. Tra le fiorettiste spicca il ritorno di. Neo mamma di due gemelli, la pluri-medagliata e campionessa del fioretto azzurro cercherà di regalare qualcosa di speciale. La vedremo in azione sia nella prova individuale che come riferimento nella prova a squadre. Il CT Stefano Cerioni, oltre a, punta su Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini, quest’ultima campionessa europea in carica e protagonista ...