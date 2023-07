Scelta 150 scuole e supplenze | tutti i miglioramenti e le novità Quello che sappiamo sui tempi

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nell'ambito dell'istruzione, si avvicina l'arrivo del contingente per le immissioni in ruolo, accompagnato dalla pubblicazione della Circolare e della nota esplicativa contenenti le date precise per la procedura online e le nomine nel ruolo. Durante un incontro al Ministero, è emerso che la nuova procedura informatizzata presentarispetto all'anno precedente. In un'intervista esclusiva, la portavoce dell'ANIEF Cozzetto ha illustrato i dettagli della procedura e le sfide affrontate per renderla accessibile ai candidati. Nonostante alcune complessità, il sistema informatizzato è in fase di completamento e si prevede che le date ufficiali saranno rese note a breve. L'articolo .