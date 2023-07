Scaroni Enel | “I prezzi del gas scesi molto | mi attendo che crescano”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – ''Il prossimo inverno, Burian permettendo, e se non c'è un grande freddo a marzo prossimo sicuramente passeremo l'inverno senza problemi. Iche sono, mi aspetto che. Se guardo a cinque-sette anni penso che l'Europa avrà una perdita di competitività di attività nel gas irrimediabile, perchè isaranno fissati dall'Lng il gas liquido che viene dagli Usa. Quindi le aziende energivore statunitensi saranno più competitive''. Lo sottolinea il presidente dell', Paolo, in occasione dell'assemblea di Assovetro. ''Spererei di avere un prezzo del gas inferiore ai 50 euro. E' una previsione difficile da fare. Dobbiamo continuare ad investire nelle rinnovabili, anche in eccesso, perchè dobbiamo produrre l'idrogeno e ...