Satriano | prestito all’estero per riscattare l’ultima stagione – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giovane attaccante dell’Inter Martinnon ha convinto nella suacon l’Empoli. Il futuro lo vede ancora lontano, questa volta addirittura. FUTURO – Martinnon ha impressionato nell’ottimadell’Empoli. Paolo Zanetti ha saputo valorizzare tanti attaccanti, l’uruguagio invece no. L’Inter lo vorrebbe mandare via in, su di lui ci sono diverse squadre. La prima è la Dinamo Zagabria, col diritto di riscatto e contro-riscatto per i nerazzurri. Dalla Francia però lo sirene sono importanti: il Brest, con cui ha già giocato per qualche mese nella2021-2022, poi Lille, Montpellier e Lens che hanno chiesto informazioni per il calciatore. L’Inter non darà via a titolo definitivo il cartellino, crede in ...