Saronno | la biblioteca chiude ma dentro c’è un tecnico dell’Enel | liberato dalla Polizia Locale

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 7 luglio 2023) Disavventura per un, che ieri pomeriggio è rimasto chiuso all’interno delladi. In suo aiuto sono accorsi gli agenti della. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, ilè entrato in, che era in chiusura. Mentre saliva le scale alla ricerca dei responsabili, gli ultimi ragazzi hanno lasciato l’edificio ...