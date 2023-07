Sant’Angelo a Cupolo | via libera al nuovo piano urbanistico comunale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiData storica per la materia urbanistica quella del 30 giugno 2023 per il comune di. Con dedi Giunta del 30 giugno scorso è stata dichiarata la decadenza deladottato dal precedente governo cittadino nel 2016 e la contestuale adozione della proposta di, così come predisposta, a seguito di modificazione, dal progettista. Un traguardo a cui si giunge dopo appena dieci mesi dall’approvazione dell’ultimo bilancio, passaggio obbligato per poter riaffidare l’incarico tecnico, durante i quali si sono tenuti incontri pubblici con la cittadinanza in tutte le piazze, al fine di recepire suggerimenti ed esigenze, onde avere la massima ...