Santanchè rasenta il ridicolo lamentandosi delle inchieste giornalistiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) Al direttore - L’ignobile attentato del quale sono stati vittime in Cecenia la giornalista Milashina e l’avvocato Nemov ci ha tristemente ricordato che la libertà di informazione e il diritto di difesa in giudizio di ogni cittadino rappresentano alcuni dei principali capisaldi di una democrazia liberale. Putin, Lukashenka e Kadyrov si pongono inevitabilmente in antitesi a simili ideali, avendo scelto di perseguire – per convinzione, per necessità o per convenienza – l’illusorio obiettivo di una “grande Russia” impegnata a valorizzare all’esterno il peso della sua residua potenza militare e della sua apparente compattezza interna. Anche in Italia, dove di bavagli e di minacce fortunatamente non ce ne sono, il tema della qualità della democrazia e del rispetto dei diritti continua comunque a meritare tutta la nostra attenzione, perché nessuna conquista può dirsi definitivamente scontata, ...