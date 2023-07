Santanchè | Fittipaldi a La7 | “Sallusti le deve 250mila euro | Libero fa le pulci alla stampa ma è in conflitto d’interessi” Scontro con Senaldi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023)concitato a In Onda Estate (La7) tra il direttore di Domani, Emiliano, e il condirettore di, Pietro, sul caso, il cui giornale è stato duramente attaccato dministra del Turismo nel suo intervento al Senato, spiega che in realtà a mentire è stata proprio lei: “La notizia delle indagini a suo carico era già uscita a novembre, ma lei l’ha smentita perché i suoi avvocati avevano accertato che non fosse indagata. Io però al suo posto cambierei legali – spiega – perché un avvocato dovrebbe sapere che l’iscrizione nelle indagini può essere secretata per un tempo massimo di 3 mesi, cioè in questo caso fino a febbraio. È mai possibile che lei, dopo le recenti inchieste, tramite i suoi avvocati non si sia accertata di ...