Sanremo | taxi rifiuta passeggera con il cane | turista appiedata

Cristina contatta di nuovo la centrale operativa deidie stavolta: 'Mi hanno risposto, che non c'era nessuno disposto a caricare il cane. Per fortuna, ho incontrato un conoscente, che ...Cristina contatta di nuovo la centrale operativa deidie stavolta: "Mi hanno risposto, che non c'era nessuno disposto a caricare il cane. Per fortuna, ho incontrato un conoscente, che ...Cristina contatta di nuovo la centrale operativa deidie stavolta: 'Mi hanno risposto, che non c'era nessuno disposto a caricare il cane. Per fortuna, ho incontrato un conoscente, che ...

Sanremo, taxi rifiuta cane: turista appiedata TGCOM

Una passeggera giunta ieri sera in treno da Milano alla stazione di Sanremo è stata lasciata a piedi dal servizio taxi, perché aveva il cane. «Avevo l'auto alla stazione di Taggia e dovevo andare a Ce ..."L'autista mi ha detto che era allergico", ha raccontato la donna che arrivava in Liguria da Milano con il suo galgo spagnolo di tre anni ...