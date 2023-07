Sanremo 2024 | svelate le date ufficiali | un invito anche a Meghan Markle da parte di Amadeus

... negli studi di Napoli, sono stati finalmente presentati i palinsesti Rai per la stagione 2023/... mentre Amadeus torna conGiovani il 20 dicembre. Nella sera di Natale Alberto Angela ......nelsu Rai 1. ¬† Ci sar√† anche il debutto di Reazione a Catena con Marco Liorni in una versione di prima serata (per due puntate il 30 settembre e 7 ottobre). Torner√† l'appuntamenteo con '...I vincitori di¬†Giovani¬† avranno accesso alla categoria Big per la 74esima edizione del¬† Festival di, confermata per febbraio. Tra le novit√† pi√Ļ attese:¬† Pino Insegno¬† che ...

Meghan Markle, che potrebbe andare a Sanremo 2024: ¬ęPossibili contatti¬Ľ Vanity Fair Italia

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Ecco i programmi che andranno in onda su Rai 1: Confermato il Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus, che si terrà dal 6 al 10 Febbraio. Tra le new entry, Caterina Balivo che debutterà alle 14 ...