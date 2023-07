Sangiuliano al Premio Strega | “Votati i libri | ora proverò a leggerli” Ironia di Cucciari – Video

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ho ascoltato le storie espresse in questiche sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere,". A Geppiche lo interpellava suiin gara al, il ministro della Cultura Genneroha replicato così, scatenando l'della presentatrice. "Ah, non li ha letti?", chiede. "Sì, li ho letti perché ho votato però voglio come dire… approfondire questi volumi". "Cioè, come dire, oltre alla copertina!", scherza la comica, che poi dedica un applauso al ministro. Ildel siparietto è stato pubblicato oggi su Twitter dal leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Ho capito perché il ministro ...