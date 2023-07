Sangiorgi e Jovanotti si fanno comporre un brano da ChatGPT | cosa ne è uscito fuori

(Di venerdì 7 luglio 2023) Come suonerebbe una canzone di Giualiano, frontman dei Negramaro, e di, se venisse generata da? I due artisti hanno regalato ai loro fan un assaggio di quello che potrebbe nascere nel corso di una diretta su Instagram, per ufficializzare la presenza dial concerto-evento dei Negramaro il prossimo 12 agosto a Galatina in Puglia. Tutto è nato da, che in questi giorni, nelle sue storie su Instagram è in continua fase di sperimentazione di. Intorno al 12esimo minuto della diretta, Lorenzo Cherubini ha colto l’occasione e, davanti a un Giualianopalesemente stupito e a tratti intimorito, ha generato un testo davanti agli occhi dei loro follower, che successivamente è stato cantato dallo stesso ...

Come suonerebbe una canzone di Giualiano, frontman dei Negramaro, e di, se venisse generata da ChatGPT I due artisti hanno regalato ai loro fan un assaggio di quello che potrebbe nascere nel corso di una diretta su ...... mentre a Roma con l'amico di una vita Roberto Casalino e. O ancora, spostandosi al sud, a Napoli c'è stato Massimo Ranieri e a Bari Giuliano, il leader dei Negramaro. Nessuno ...E dopo aver duettato con Tanani,, Federico Zampaglione, Max Pezzali, Massimo Ranieri e Giuliano, questa sera il cantante di Latina potrebbe essere accompagnato da Angelina , la ...

Jovanotti e Giuliano Sangiorgi, una canzone con ChatGPT la Repubblica

È quello che Jovanotti e Giuliano Sangiorgi hanno voluto sperimentare in un gioco nato per caso, in diretta su Instagram. Chi ha seguito la diretta (o chi se l’è persa, può trovarla sul profilo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...